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«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два года

Голкипер Антон Митрюшкин стал игроком подмосковных «Химок».
Спорт день за днем
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с бывшим вратарём московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным.
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Митрюшкин в прошлом сезоне выступал за дрезденское "Динамо".
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Митрюшкин в составе юношеской сборной России (до 17 лет) в 2013 году стал чемпионом Европы, в 2015 году - серебряным призером чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.
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«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два года
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
В «Химках» сообщили, что подписали контракт с вратарём Митрюшкиным
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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками»
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