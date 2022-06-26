Спорт-Экспресс«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два годаГолкипер Антон Митрюшкин стал игроком подмосковных «Химок».Спорт день за днемЧлен наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с бывшим вратарём московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным.ЧемпионатМитрюшкин в прошлом сезоне выступал за дрезденское "Динамо".РИА НовостиМитрюшкин в составе юношеской сборной России (до 17 лет) в 2013 году стал чемпионом Европы, в 2015 году - серебряным призером чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.Vprognoze.ruЧитать далееСвернутьЧемпионатSportbox.RURT на русскомSport24.ruРИА НовостиФутбол РоссииLiveResult.RuSports.ruBetassistГазета.RuСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руVprognoze.ruМК-СпортInc-news.ruРБК спортLegalbetБомбардир.руREGNUMПодробнее о событии«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два годаСпорт-Экспрессвчера в 14:00В «Химках» сообщили, что подписали контракт с вратарём МитрюшкинымЧемпионатвчера в 13:40Антон Митрюшкин стал игроком «Химок»Футбол на Куличкахвчера в 13:18Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками»Sport24.ruвчера в 13:14Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками»Футбол Россиивчера в 13:12«Химки» заключили контракт с МитрюшкинымМатч ТВвчера в 12:56Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на два годаРИА Новостивчера в 13:40Показать ещёОценить3