НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев рассказал о конфликте с ДзюбойДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCДмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезонеNews.ru«Химки» покинули пять футболистовФутбол России1Футбол РоссииПодмосковный футбольный клуб «Химки» покинули несколько игроков, сроки контрактов которых истекли. Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в «Ахмат».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Пять футболистов покинули «Химки»Soccer.ru 09:59 Пять футболистов покинули «Химки»Советский спорт 09:43«Химки» расстались с пятью футболистамиЧемпионат 08:10рекламаГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев рассказал о конфликте с ДзюбойДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCДмитрий Кагарлицкий вернулся в московское «Динамо»Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезонеНовости