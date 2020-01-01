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«Химки» покинули пять футболистов
Подмосковный футбольный клуб «Химки» покинули несколько игроков, сроки контрактов которых истекли. Подошло к концу арендное соглашение у Идриса Умаева, который возвращается в «Ахмат».В источнике
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Пять футболистов покинули «Химки»

Soccer.ru 09:59 
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Пять футболистов покинули «Химки»

Советский спорт 09:43
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«Химки» расстались с пятью футболистами

Чемпионат 08:10
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