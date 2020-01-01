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Юран: считаю, что тема участия «Химок» в РПЛ уже закрыта
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Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что клуб готовится сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Юран подтвердил, что «Химки» выступят в РПЛ: «Тема закрыта»

Sport.ru 18:14
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Юран: считаю, что тема участия «Химок» в РПЛ уже закрыта

RT на русском 17:14
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Сергей Юран: «Во вторник объявим игрокам „Химок“, что мы — в РПЛ»

Спорт-Экспресс 15:23
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