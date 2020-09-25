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«Химки» после назначения Черевченко возобновили интерес к Глушакову
Soccer.ru
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"Химки" в ближайшее время могут начать переговоры с футболистом Денисом Глушаковым, отмечает "Чемпионат". По данным издания, клуб возобновил интерес после назначения Игоря Черевченко на пост наставника. Как выяснилось, руководство ФК заинтересовано в приглашении Глушакова в команду.В источнике
С чего всё начиналось
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«Химки» возобновили интерес к Денису Глушакову

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» после прихода Игоря Черевченко на пост главного тренера возобновили интерес к бывшему полузащитнику сборной России Денису Глушакову. Стороны могут начать переговоры в ближайшее время.
Чемпионат 05:04
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Глушаков прибыл в офис «Химок» для подписания контракта

Sport24.ru 05:57 
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«Химки» возобновили интерес к Глушакову («Чемпионат»)

Sports.ru 05:45
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Экс-капитан «Спартака» прибыл в офис «Химок» для заключения контракта

РБК спорт 05:37
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