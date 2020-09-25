«Химки» после назначения Черевченко возобновили интерес к Глушакову
"Химки" в ближайшее время могут начать переговоры с футболистом Денисом Глушаковым, отмечает "Чемпионат". По данным издания, клуб возобновил интерес после назначения Игоря Черевченко на пост наставника. Как выяснилось, руководство ФК заинтересовано в приглашении Глушакова в команду.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» после прихода Игоря Черевченко на пост главного тренера возобновили интерес к бывшему полузащитнику сборной России Денису Глушакову. Стороны могут начать переговоры в ближайшее время.