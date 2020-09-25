«Химки» после назначения Черевченко возобновили интерес к Глушакову

"Химки" в ближайшее время могут начать переговоры с футболистом Денисом Глушаковым, отмечает "Чемпионат". По данным издания, клуб возобновил интерес после назначения Игоря Черевченко на пост наставника. Как выяснилось, руководство ФК заинтересовано в приглашении Глушакова в команду.