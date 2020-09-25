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«Химки» представили Черевченко на посту главного тренера
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Футбольный клуб "Химки" официально представил Игоря Черевченко на посту нового главного тренера подмосковной команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных в Twitter.В источнике
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