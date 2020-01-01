Тренер Юран может покинуть «Химки», не проведя ни одного матча
Первую часть сезона главным тренером "Химок" был Андрей Талалаев. Команда из Московской области занимает третье место в ФНЛ. Зимой Талалаев оставил свой пост, и новым тренером был назначен Сергей Юран, который пока не успел провести в этой роли ни одного офицального матча.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», в подмосковных «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства. Гендиректор клуба Василий Иванов, скорее всего, покинет свой пост. Планируют обсудить будущее и с Сергеем Юраном.