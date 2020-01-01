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Тренер Юран может покинуть «Химки», не проведя ни одного матча
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Первую часть сезона главным тренером "Химок" был Андрей Талалаев. Команда из Московской области занимает третье место в ФНЛ. Зимой Талалаев оставил свой пост, и новым тренером был назначен Сергей Юран, который пока не успел провести в этой роли ни одного офицального матча.В источнике
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С чего всё начиналось
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В «Химках» могут сменить руководство. Будущее Юрана тоже под вопросом

Как стало известно «Чемпионату», в подмосковных «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства. Гендиректор клуба Василий Иванов, скорее всего, покинет свой пост. Планируют обсудить будущее и с Сергеем Юраном.
Чемпионат 01:00
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«Химки» снова могут сменить тренера

Спорт день за днем 04:32
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В «Химках» сменится гендиректор. Юран тоже может уйти

Sports.ru 02:55
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В футбольном клубе «Химки» может поменяться руководство

Sportbox.RU 01:19
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