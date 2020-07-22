По итогам сезона подмосковная команда заняла второе место в турнирной таблице и получило право на повышение в лиге. Однако, команда долго не могла определиться с решением о повышении в классе из-за проблем с финансированием. Добавим, «Химки» также примут участие в финале Кубка России.В источнике
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.