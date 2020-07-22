НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
РБК спорт
  • Известия1:12
  • Пятый канал0:44
  • Телеканал 360°0:17
  • Дума ТВ0:49
По итогам сезона подмосковная команда заняла второе место в турнирной таблице и получило право на повышение в лиге. Однако, команда долго не могла определиться с решением о повышении в классе из-за проблем с финансированием. Добавим, «Химки» также примут участие в финале Кубка России.В источнике
85
С чего всё начиналось
alt

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости вчера в 06:49
Подробнее о событии
alt

Терюшков: в выступлениях по поводу судьбы «Химок» не было никакой несогласованности

Чемпионат 09:58
alt

«Химки» заменят самарские «Крылья Советов» в РПЛ сезона-2020/2021

ИА Красная Весна вчера в 20:09 
alt

«Химки» меняли решение 15 раз (мы посчитали!), но теперь все же в РПЛ – туда вытащил Юран

Sports.ru вчера в 10:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости