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«Химки» пройдут лицензирование для участия в РПЛ
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Подмосковные «Химки» собираются подать заявку на лицензирование в РПЛ. Об этом в интервью изданию Sport24 рассказал гендиректор клуба Василий Иванов.В источнике
Подробнее о событии
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«Химки» решили заявиться в РПЛ

РБК 04:35
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Гендиректор «Химок» сообщил о намерении клуба участвовать в РПЛ

Матч ТВ 04:34
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«Химки» пройдут лицензирование для участия в РПЛ

Sport.ru 04:29
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