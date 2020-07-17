«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом 17 июля сообщает «Чемпионат». По информации издания, «Химки» решили не играть в премьер-лиге в сезоне 2020/21.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» окончательно решили отказаться от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне. Объявлено об этом будет после полуфинала Кубка России, который состоится 19 июля.