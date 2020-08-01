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«Химки» уволили главного тренера Юрана
Спорт-Экспресс
  • Моя Москва.онлайн0:45
  • Мой Брянск0:55
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок». В частности, специалист отметил, что указание об его отставке пришло от столичного «Спартака», а именно от гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.В источнике
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Александр Зайцев
спортсмен
Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
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«Химки» объявили об уходе Юрана: «Желаем больших побед в дальнейшей карьере!»

Sport24.ru 04:31 
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Официально: Юран покинул «Химки»

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