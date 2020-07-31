«Химки» уволили главного тренера Юрана

Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок». В частности, специалист отметил, что указание об его отставке пришло от столичного «Спартака», а именно от гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.