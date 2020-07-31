«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок». В частности, специалист отметил, что указание об его отставке пришло от столичного «Спартака», а именно от гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.В источнике
С чего всё начиналось
Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
Metaratings вчера в 07:37
Спорт-Экспресс вчера в 04:00