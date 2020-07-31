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«Химки» уволили главного тренера Юрана
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Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок». В частности, специалист отметил, что указание об его отставке пришло от столичного «Спартака», а именно от гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
Чемпионат 31 июля в 12:58
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