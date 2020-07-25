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В России завершается футбольный сезон
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«Зенит» трижды брал Кубок России, химчане один раз, в 2005 году, были в финале, где уступили ЦСКА.В источнике
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Сегодня «Зенит» сыграет в финале Олимп-Кубка России

ФК Зенит 03:08
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«Химки» обыграют «Зенит» и сотворят сенсацию?

Спорт-Экспресс 03:00
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«Зенит» — «Химки»: где смотреть онлайн, во сколько матч, прямой эфир, финал Кубка России

Sport24.ru вчера в 21:52 
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