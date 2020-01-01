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Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»
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Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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