«Хоффенхайм» не смог обыграть «Падерборн» в матче чемпионата Германии

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Падерборн 07" в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Падерборне при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Деннис Србени. У гостей мяч забил Роберт Сков.