НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Хоффенхайм» не смог обыграть «Падерборн» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Падерборн 07" в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Падерборне при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Деннис Србени. У гостей мяч забил Роберт Сков.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Фрайбург» уступил дома «Вердеру», «Падерборн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью

ProstoProSport вчера в 11:36 
alt

«Байер» в гостях разобрался с Гладбахом, «Вердер» одолел «Фрайбург»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:27
alt

Чемпионат Германии. «Падерборн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», «Вердер» победил «Фрайбург»

Футбол на Куличках вчера в 11:27
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости