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«Шальке» проиграл в третий раз подряд
Газета.Ru
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В Германии четырьмя матчами завершился 26 тур бундеслиги. "Шальке" потерпел третье поражение подряд.В источнике
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«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», «Шальке» уступил «Фортуне»

Матч ТВ вчера в 16:25
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«Шальке» в третий раз подряд проиграл после рестарта, уступив «Фортуне»

Советский спорт вчера в 16:25
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«Шальке» потерпел третье поражение подряд в Бундеслиге

Soccer.ru вчера в 16:24 
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