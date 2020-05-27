«Шальке» потерпел поражение от «Фортуны», «Хоффенхайм» обыграл «Кёльн»

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Шальке" - 2:1. В другом матче "Хоффенхайм" с уверенным счетом победил "Кёльн".