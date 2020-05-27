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«Шальке» потерпел поражение от «Фортуны», «Хоффенхайм» обыграл «Кёльн»
Газета.Ru
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В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Шальке" - 2:1. В другом матче "Хоффенхайм" с уверенным счетом победил "Кёльн".В источнике
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Дубль Баумгартнера помог «Хоффенхайму» обыграть «Кельн»

РИА Новости 16:57
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«Шальке» проиграл «Фортуне», продлив серию без побед в Бундеслиге до 10 матчей

Sport24.ru 16:29 
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«Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и обогнал «Шальке» и «Фрайбург»

Спорт-Экспресс 16:27
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