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«Хоффенхайм» отказался покупать Куртуа из-за его проблем с математикой
Germania.one
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Бывший скаут «Хоффенхайма» Луц Пфанненштиль рассказал, как немецкий клуб отказался от приобретения нынешнего голкипера «Реала» Тибо Куртуа.В источнике
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«Хоффенхайм» отказался покупать Куртуа из-за его проблем с математикой

Metaratings 02:34
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Хоффенхайм отказался от покупки Куртуа из-за его проблем с математикой

Газета.Ru 01:52
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«Хоффенхайм» отказался от трансфера Куртуа из-за его проблем с математикой

Евро-футбол.ру 01:35
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