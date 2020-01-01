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«Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером
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«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Альфреда Шройдера. Стороны прекратили сотрудничество по согласию сторон.В источнике
Подробнее о событии
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«Хоффенхайм» расстался с главным тренером. Эта отставка стала рекордной для Бундеслиги

Чемпионат 05:21
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«Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером

Матч ТВ 04:03
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«Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером

Sportbox.RU 04:03
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