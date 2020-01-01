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Хохлов: Карреру настойчиво предлагали на моё место в «Динамо»
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в московском клубе предлагали экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру, ныне возглавляющего АЕК.В источнике
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Хохлов рассказал, как на его место в «Динамо» предлагали Карреру

Metaratings 11:52
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Хохлов: Карреру предлагали в «Динамо» очень настойчиво. Под меня начинали копать

Футбол России 11:31
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Хохлов: Карреру настойчиво предлагали на моё место в «Динамо»

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