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Хохлов: не в обиду Комличенко, но в моём списке были другие нападающие
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новичке московского клуба форварде Николае Комличенко.В источнике
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Хохлов - о трансфере Комличенко: я рассматривал другие кандидатуры

Футбол России 04:58
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Дмитрий Хохлов: Комличенко? В моем списке на усиление были другие нападающие

Bookmaker-ratings.ru 04:27
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Хохлов: не в обиду Комличенко, но в моём списке были другие нападающие

Чемпионат 03:39
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