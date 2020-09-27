Хохлов оценил шансы Чалова сыграть против «Локомотива»

В воскресенье, 27 сентября, футбольный тренер Дмитрий Хохлов высказался о шансах Чалова сыграть за ЦСКА в матче против «Локомотива». Слова специалиста передаёт «RT на русском».