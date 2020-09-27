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Хохлов оценил шансы Чалова сыграть против «Локомотива»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Футбол России
В воскресенье, 27 сентября, футбольный тренер Дмитрий Хохлов высказался о шансах Чалова сыграть за ЦСКА в матче против «Локомотива». Слова специалиста передаёт «RT на русском».В источнике
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