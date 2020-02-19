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Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
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Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.В источнике
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С чего всё начиналось
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Хоккеист Задоров назвал «недалеким» футболиста Тарасова, посмотревшего не тот финал МЧМ

Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» выразил мнение, что полузащитник футбольного «Рубина» Дмитрий Тарасов не самый далекий человек.
Спорт-Экспресс 11:10
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