Интервью российского защитника «Эвеланш», одного из самых ярких спикеров в нашем хоккее — о драках, сломанной челюсти, Овечкине, Панарине и Олимпиаде В прошлом году наш корреспондент Алена Гребенькова стремительно ворвалась в мир российской спортивной журналистики: за несколько месяцев она успела сделать эксклюзивные интервью с Александром Овечкиным, Артемием Панариным, Евгением Кузнецовым, Евгением Малкиным, Сергеем Бобровским и другими звездами нашего хоккея.