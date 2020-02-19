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Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
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Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Колорадо» и без Панарина выиграет Кубок Стэнли». Задоров — об Овечкине, Тарасове, драках и сломанной челюсти

Интервью российского защитника «Эвеланш», одного из самых ярких спикеров в нашем хоккее — о драках, сломанной челюсти, Овечкине, Панарине и Олимпиаде В прошлом году наш корреспондент Алена Гребенькова стремительно ворвалась в мир российской спортивной журналистики: за несколько месяцев она успела сделать эксклюзивные интервью с Александром Овечкиным, Артемием Панариным, Евгением Кузнецовым, Евгением Малкиным, Сергеем Бобровским и другими звездами нашего хоккея.
Спорт-Экспресс 12:00
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Губерниев раскритиковал Задорова за его высказывание о Тарасове

Sport.ru 15:14
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Губерниев о словах Задорова про Тарасова: «Он знает о корпоративной солидарности? Если нет, то он истинный чудак на букву М»

Sports.ru 14:15
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Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Задорова о футболисте Тарасове

Спорт день за днем 15:08
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