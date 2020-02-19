Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким

Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким. Таким образом Задоров отреагировал на тот факт, что Тарасов после финала молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором Россия проиграла Канаде, поздравил наших спортсменов с победой.