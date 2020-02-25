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Хоккеисты «Ак Барса» выиграли у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
Газета Республика Башкортостан
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Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.В источнике
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ХК «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ поражением от «Ак Барса»

Башинформ 13:24
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«Ак Барс» выиграл 4 из 6 матчей у «Салавата» в этом сезоне

Sports.ru 13:16
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«Салават» подарил «Ак Барсу» последнее «Зеленое дерби» регулярки. У Уфы — 47 минут штрафа за период!

Sport24.ru 13:30 
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