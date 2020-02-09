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Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх
Чемпионат
  • Мой Брянск0:49
Фазель сказал, что следующая встреча должна пройти в марте-апреле этого года. Он также добавил, что НХЛ очень интересуется китайским рынком и ради него может пойти на то, чтобы прервать чемпионат на две недели. Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи.В источнике
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С чего всё начиналось
По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, МОК и IIHF готовы покрыть все расходы, связанные с участием хоккеистов в Играх, такие как страховые выплаты, затраты на перелёты и прочее, а также возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы.
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