Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх
Фазель сказал, что следующая встреча должна пройти в марте-апреле этого года. Он также добавил, что НХЛ очень интересуется китайским рынком и ради него может пойти на то, чтобы прервать чемпионат на две недели. Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи.В источнике
С чего всё начиналось
По словам журналиста Sportsnet Эллиотта Фридмана, МОК и IIHF готовы покрыть все расходы, связанные с участием хоккеистов в Играх, такие как страховые выплаты, затраты на перелёты и прочее, а также возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы.