Хоккеисты НХЛ могут снова сыграть на Олимпийских Играх

Фазель сказал, что следующая встреча должна пройти в марте-апреле этого года. Он также добавил, что НХЛ очень интересуется китайским рынком и ради него может пойти на то, чтобы прервать чемпионат на две недели. Хоккеисты НХЛ приняли участие в пяти Олимпиадах, начиная с Нагано и заканчивая Сочи.