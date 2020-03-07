Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»

Московский «Спартак» со счетом 5:4 обыграл в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде — Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова.