Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»
Московский «Спартак» со счетом 5:4 обыграл в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде — Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова.В источнике
С чего всё начиналось
«Команда Олега Знарка во второй раз отыгралась в плей-офф с «–3». Это восьмой случай в истории плей-офф КХЛ, по подобным камбэкам он сравнялся с Зинэтулой Билялетдиновым», — сообщила пресс-служба КХЛ в «Твиттере».