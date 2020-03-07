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Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»
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Московский «Спартак» со счетом 5:4 обыграл в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде — Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова.В источнике
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С чего всё начиналось
«Команда Олега Знарка во второй раз отыгралась в плей-офф с «–3». Это восьмой случай в истории плей-офф КХЛ, по подобным камбэкам он сравнялся с Зинэтулой Билялетдиновым», — сообщила пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Чемпионат 15:18
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«Спартак» отыгрался со счета 0:3 и впервые победил «Динамо»

Sportbox.RU 14:52
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Лучший матч плей-офф КХЛ. «Спартак» Знарка победил в овертайме «Динамо», горя 0:3 к пятой минуте

Спорт-Экспресс 15:40
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Красно-белые начали матч с кошмара, но отыгрались с 0:3 и вырвали у «Динамо» победу в овертайме

Матч ТВ 16:27
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