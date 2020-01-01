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Холанд назвал футболистов, которые стали для него кумирами
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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Милана" Златана Ибрагимовича своими кумирами.В источнике
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Холанд назвал Роналду и Ибрагимовича своими кумирами

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Холанд: «Криштиану и Ибрагимович — мои самые большие кумиры»

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Холанд: у меня два самых больших кумира — Роналду и Ибрагимович

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