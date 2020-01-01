Холанд назвал футболистов, которые стали для него кумирами

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Милана" Златана Ибрагимовича своими кумирами. В источнике