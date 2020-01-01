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Холанд назвал футболистов, которые стали для него кумирами
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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Милана" Златана Ибрагимовича своими кумирами.В источнике
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Холанн назвал двух своих кумиров

Евро-футбол.ру 11:01
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Холанд назвал футболистов, которые стали для него кумирами

Soccer.ru 10:55 
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Холанд назвал своих кумиров

Soccernews.ru 10:55
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