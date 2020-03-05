НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Холанд назвал лучших футболистов в истории
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси и Неймаром, назвав последних лучшими футболистами в истории.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Холанд рассказал о футболистах, которых считает лучшими в мире

Футбол России 11:13
alt

Холанд назвал лучших футболистов в истории

Sport24.ru 10:32 
alt

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Спорт-Экспресс 10:10
реклама
Главное
Новости