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Холанд не думает об уходе из «Боруссии»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Football-fun.ru
  • Soccernews.ru
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не планирует покидать команду, куда перешел минувшей зимой. Об этом футболист рассказал в интервью WAZ.В источнике
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