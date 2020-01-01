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Холанд не думал об игре за сборную Англии: «Я норвежец и горжусь этим»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • TheUK.one
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд заявил, что никогда не думал о том, чтобы выступать за сборную Англии.В источнике
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Эрлинг Холанд — о возможном выступлении за сборную Англии: я норвежец и горжусь этим

Чемпионат 03:32
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Эрлинг Холанд: «День, когда я перестану наслаждаться футболом, станет последним в моей карьере»

Sports.ru 04:10
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