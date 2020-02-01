Холанд установил рекорд Бундеслиги

1 февраля дортмундская «Боруссия» на своем поле со счетом 5:0 разгромила «Унион» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Два из пяти голов «шмелей» забил 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд.