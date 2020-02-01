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Холанд установил рекорд Бундеслиги
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1 февраля дортмундская «Боруссия» на своем поле со счетом 5:0 разгромила «Унион» в матче 20-го тура чемпионата Германии. Два из пяти голов «шмелей» забил 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд.В источнике
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Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший семь голов в первых трёх матчах

Чемпионат 16:33
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Холанд забивает в Бундеслиге каждые 20 минут. В трех матчах – хет-трик, дубль, дубль

Sports.ru 14:27
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Голевая статистика Холанда в «Боруссии»

Все про Спорт ру 13:19
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