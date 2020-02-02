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Холанд сообщил, что пока не готов на 100%
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал свою игровую форму.В источнике
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Подробнее о событии
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Новичок «Боруссии» Холанд: я не готов на 100 процентов

Газета.Ru 08:58
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Эрлин Холанн: «Я готов не на 100 процентов»

Спорт-Экспресс 07:21
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Холанд: пока я не на 100% в форме

Чемпионат 07:01
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