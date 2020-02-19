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Холанд был близок к мировому рекорду по забегу на 60 метров
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Как сообщает Sky Sport Italia, 19-летний игрок при контратаке своей команды пробежал 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд на такую дистанцию - 6,34 секунды.В источнике
Подробнее о событии
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Холанн в матче с «ПСЖ» пробежал 60 метров за 6,64 секунды. Рекорд мира — 6,34

Спорт-Экспресс 07:53
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Холанд едва не побил мировой рекорд в спринте во время матча Лиги чемпионов

Sport24.ru 04:49 
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Холанд в матче с «ПСЖ» чуть не побил мировой рекорд в беге

Газета.Ru 04:40
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