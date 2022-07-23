ЧемпионатХоланд в дебютном матче за «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Баварии»В товарищеском матче, который проходит в США, «Манчестер Сити» встречается с «Баварией».ЧемпионатСчет в матче открыл форвард «Сити» Эрлин Холанн.Спорт-ЭкспрессХоланд перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.ЧемпионатВ составе немецкого клуба Холанд забил 85 голов в 88 матчах во всех турнирах за два с половиной года.Sport24.ruЧитать далееСвернутьOverbettingSport24.ruСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руЧемпионатПодробнее о событииХоланд в дебютном матче за «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Баварии»Чемпионат19:55Холанд забил за «Ман Сити» в дебютном матче против «Баварии» (видео)Overbetting19:52Холанн поразил ворота «Баварии» в дебюте за «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру19:47Холанн в дебютном матче за «Ман Сити» забил «Баварии». Это его шестой гол в восьми играх с мюнхенцамиСпорт-Экспресс19:36Холанду потребовалось 12 минут, чтобы забить гол «Баварии» в дебютном матче за «Манчестер Сити»Sport24.ru20:27Показать ещёОценить