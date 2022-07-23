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Холанд в дебютном матче за «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Баварии»

В товарищеском матче, который проходит в США, «Манчестер Сити» встречается с «Баварией».
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Счет в матче открыл форвард «Сити» Эрлин Холанн.
Спорт-Экспресс
Холанд перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
Чемпионат
В составе немецкого клуба Холанд забил 85 голов в 88 матчах во всех турнирах за два с половиной года.
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Холанд в дебютном матче за «Манчестер Сити» забил гол в ворота «Баварии»
Чемпионат19:55
Холанд забил за «Ман Сити» в дебютном матче против «Баварии» (видео)
Overbetting19:52
Холанн поразил ворота «Баварии» в дебюте за «Манчестер Сити»
Евро-футбол.ру19:47
Холанн в дебютном матче за «Ман Сити» забил «Баварии». Это его шестой гол в восьми играх с мюнхенцами
Спорт-Экспресс19:36
Холанду потребовалось 12 минут, чтобы забить гол «Баварии» в дебютном матче за «Манчестер Сити»
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