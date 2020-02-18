НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАтлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)Стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионовТухель: «Неймар точно сыграет завтра»Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Боруссией»Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧГлавноеКлебо: злой Большунов поедет очень быстроАтлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операциюФедор Смолов забил «Реалу» в чемпионате ИспанииСМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа ШишкинаФутбол на КуличкахДортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен» назвали стартовые составыZvezda-fc.ru19Zvezda-fc.ruЧемпионатLiveSport.ruГЛАС.RUSports.ruSputnik ГрузияСегодня (Киев)MetaratingsBookmaker-ratings.ruFootball-fun.ruНародная правдаМатч ТВODDS.ruLiveResult.RuСпорт день за днемTricolor TV MagazineSoccernews.ruSportmail.ruSport-placeСтали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и "Пари Сен-Жермен" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Боруссия Д – ПСЖ 1:0 (2 тайм)Футбол России 15:00Холанн в деле! Теперь он забил за «Боруссию» в ЛЧ в ворота «ПСЖ». Онлайн и лучшие моментыМатч ТВ 14:21Лига чемпионов. «Боруссия Д» - ПСЖ. Текстовая трансляцияФутбол на Куличках 14:55рекламаЕщё по темеАтлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)Стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионовТухель: «Неймар точно сыграет завтра»Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Боруссией»Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧГлавноеКлебо: злой Большунов поедет очень быстроАтлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операциюФедор Смолов забил «Реалу» в чемпионате ИспанииСМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа ШишкинаНовости