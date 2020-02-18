Футбол на Куличках

Дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и "Пари Сен-Жермен" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.