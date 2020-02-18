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Дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен» назвали стартовые составы
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Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и "Пари Сен-Жермен" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
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Боруссия Д – ПСЖ 1:0 (2 тайм)

Футбол России 15:00
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Холанн в деле! Теперь он забил за «Боруссию» в ЛЧ в ворота «ПСЖ». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ 14:21
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Лига чемпионов. «Боруссия Д» - ПСЖ. Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 14:55
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