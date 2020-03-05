Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду. Форвард считает, что аргентинец и бразилец — лучшие игроки в истории.