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Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду. Форвард считает, что аргентинец и бразилец — лучшие игроки в истории.В источнике
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Холанд назвал лучших футболистов в истории

Sport24.ru 10:32 
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Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Спорт-Экспресс 10:10
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Холанд: Месси и Неймар — одни из лучших футболистов в истории

Чемпионат 09:52
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