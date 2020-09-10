Хомуха: даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак»
Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак", хотя бывало и наоборот. Сейчас встреча с красно-белыми покажет готовность "армейцев" решать большие задачи, - цитируют Хомуху "Известия". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице.В источнике
С чего всё начиналось
Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак», хотя бывало и наоборот. Можно вспомнить летнее дерби, к которому армейцы подходили на фоне негативных результатов, но в итоге выиграли.
Bookmaker-ratings.ru 04:24