НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Хомуха: даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sport24.ru
  • Известия
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • ГЛАС.RU
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак", хотя бывало и наоборот. Сейчас встреча с красно-белыми покажет готовность "армейцев" решать большие задачи, - цитируют Хомуху "Известия". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице.В источнике
5
С чего всё начиналось
alt

Наступление армейцев: ЦСКА попробует догнать «Спартак» по итогам дерби

Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак», хотя бывало и наоборот. Можно вспомнить летнее дерби, к которому армейцы подходили на фоне негативных результатов, но в итоге выиграли.
Известия вчера в 17:00
Подробнее о событии
alt

Хомуха оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в 7-м туре РПЛ

Metaratings 05:48
alt

Дмитрий Хомуха: ЦСКА и не будучи фаворитом побеждал «Спартак»

Bookmaker-ratings.ru 04:24
alt

Экс-игрок ЦСКА: «Игра со „Спартаком“ покажет, готовы ли армейцы к большим задачам»

Sport.ru 02:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости