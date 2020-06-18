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Хонда раскритиковал решение возобновить чемпионат Бразилии
Нева Спорт
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В ряде СМИ сообщалось, что Федерация футбола штата Рио-де-Жанейро хотела возобновить сезон 18 июня.В источнике
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Бывший полузащитник ЦСКА раскритиковал возобновление чемпионата Бразилии

Metaratings 03:52
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Выступающий в Бразилии Хонда: «Я сошел с ума, если хочу знать логическую причину возобновления чемпионата?»

Sport24.ru 02:50 
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Хонда раскритиковал решение возобновить чемпионат Бразилии

Матч ТВ 02:17
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