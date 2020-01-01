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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Хорватский вратарь Чондрич перешел в «Ротор»
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
«Ротор» объявил о переходе хорватского вратаря Йосипа Чондрича. За команду он будет выступать под 93-м номером.В источнике
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«Ротор» подписал хорватского вратаря Чондрича

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Хорватский вратарь Чондрич стал игроком «Ротора»

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Хорватский вратарь Чондрич перешел в «Ротор»

Спорт-Экспресс 12:34
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