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«Ротор» объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича
Metaratings
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Экс-вратарь "Истры 1961" Йосип Чондрич стал футболистом "Ротора". 27-летний хорват будет выступать в волгоградской команде под 93-м номером. Условия перехода не разглашаются.В источнике
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«Ротор» объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича

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