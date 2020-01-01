«Ротор» объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича

Экс-вратарь "Истры 1961" Йосип Чондрич стал футболистом "Ротора". 27-летний хорват будет выступать в волгоградской команде под 93-м номером. Условия перехода не разглашаются.