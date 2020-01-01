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Хосонов и Кардозу покинули «Тамбов»
Inc-news.ru
  • Inc-news.ru
  • Футбол России
"Тамбов" сообщил, что полузащитники Хетаг Хосонов и Мигел Кардозу покидают клуб:«Тамбов» покидают два игрока.В источнике
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«Тамбов» покидают Хосонов и Кардозу

Футбол России 05:28
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Хосонов возвращается в ЦСКА, Кардозу - в «Динамо»

Bobsoccer 05:20
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«Тамбов» подтвердил уход Кардозу и Хосонова

Матч ТВ 04:53
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