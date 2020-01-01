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Худжамов: «Украинские футболисты боятся говорить о русской оккупации»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Sports.ru
Где четко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского.В источнике
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Худжамов: «Украинские футболисты боятся говорить о русской оккупации»

Soccer.ru 09:29 
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