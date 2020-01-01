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Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Sports.ru
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Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).В источнике
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