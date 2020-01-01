Хусаинов: невозможно, чтобы Лапочкин впрямую шёл на какие-то ставки

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о ситуации судьи Сергея Лапочкина, которого ранее заподозрили в ставках на тотализаторе.