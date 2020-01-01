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Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».В источнике
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Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»

Metaratings 11:17
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Бывший арбитр ФИФА: «В стремных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»

BetOn 10:34
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Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака»

RT на русском 09:52
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