НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСпартак — Ахмат 3:0Урал — Арсенал (Тула) 1:3В «Уфе» выявлены два новых положительных теста на коронавирус«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛРоссийский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную БеларусиMetaratingsХусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»Чемпионат6ЧемпионатMetaratingsФутбол РоссииSportliga.comRT на русскомSports.ruБывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».В источнике Комментировать6Подробнее о событии Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»Metaratings 11:17Бывший арбитр ФИФА: «В стремных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»BetOn 10:34Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака»RT на русском 09:52рекламаГлавноеСпартак — Ахмат 3:0Урал — Арсенал (Тула) 1:3В «Уфе» выявлены два новых положительных теста на коронавирус«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛРоссийский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную БеларусиНовости